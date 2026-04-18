パ・リーグ首位打者・土谷鉄平氏が教える打撃の体重移動のコツバットコントロールを武器に2009年のパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さん（元中日、楽天、オリックス）は、高い打率を残すために「体が開かないこと」を最も重視していた。肩が早く回るのを防ぎ、あらゆるコースや球種に対応するために、「バットを先に出してから体が回るイメージ」を大切にしたという。しかし、それでは“手打ち”になるリスクはないのか？ア