ＣＭ『なっちゃん』での大ブレイクから25年以上が経って、日本映画界に欠かせぬ存在に「５歳の頃から芸能界に入ることを夢見ていました。あの頃は毎晩、″誰か私を見つけて！″って祈ってましたね（笑）」当時の行き場のない野心と焦燥感を懐かしんでいたのは、俳優の田中麗奈（45）だ。俳優デビュー作となった’98年公開映画『がんばっていきまっしょい』では、高校に通いながら憧れのボート部を設立する主人公・篠村悦子（通称：