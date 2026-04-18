筆者の話です。重度知的障害の長男が地下鉄を利用して通所できるまでに成長したものの、やがて失踪や遅刻が続発してしまい、私達で送迎することにしました。しかし、送迎を分担するはずが、夫は次々と仕事を理由に辞退。そして繰り返される「お前の方が稼いでいないんだから」という言葉。限界を迎えた妻が夫に告げた一言とは？ 自立への希望 長男が事業所に通い始めた頃、私には小さな希望がありました。 重度の知的障害