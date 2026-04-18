元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に誕生日を迎えたジャーナリスト・田原総一朗氏との3ショットを投稿した。 【写真】目線を合わせる気遣い曲の垣根なし報道のエースが92歳を祝福 「#田原総一朗 さん92歳のお誕生日パーティー」とケーキの絵文字つきで祝福した長野アナは、TBS系「news23」でキャスターを務める元テ