元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥(33)が16日、自身のインスタグラムを更新し、大学院を卒業したことを明かした。 【写真】そりゃぁ親は自慢です！角帽、ローブもキマッてる 「大学院卒業」と題して角帽をかぶりローブを羽織った画像を掲載。「年度末～新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました。公共政策修士課程を修了しました！