【山粼武司 これが俺の生きる道】#82【前回を読む】レベルの低い“寄せ集め集団”を見渡し、失った自信を取り戻した感覚があった2005年2月、楽天の初代メンバーとして春季キャンプを迎えた。プロ野球再編による分配ドラフトの影響で、当時の楽天は寄せ集め集団。キャンプ初日、選手たちのレベルの低さに驚いたのと同時に、「俺の生きる場所があるかもしれない」と活路を見いだすことができた。ダメならクビになるだけ