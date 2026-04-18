皆藤愛子アナウンサーが１７日までにＳＮＳを更新。白のコート姿が話題になっている。自身のインスタグラムにハートの絵文字とともに笑顔の顔文字をつづると、コーデショットを投稿。黒のトップスに白のロングコートを合わせたファッションを披露し、皆藤アナは満面の笑みを浮べ、カメラ目線を見せた。この投稿に「愛しきかわいいアイコちゃん、コートが似合いますよ」「愛子さん今日は何処ですかスタジオではないですよね