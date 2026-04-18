女優の佐田真由美（48）が18日までに自身のインスタグラムを更新。自宅でのボンバーヘッドショットを投稿した。自身のインスタグラムで「久々に引っ詰めたヘアスタイルをして頂きました」とつづり始めた。「普段はボンバヘッドな髪も引っ詰めるとなんだか顔が小さくなった自分への誤解が生まれて気分が良い。帰宅後ヘアゴム取ったら安定のボンバヘッドだったので楽しくて写真撮りました」と自宅でのボンバーヘッドショットを