警視庁などが二輪車の安全運転を学ぶ実技教室を開きました。17日に東京・大田区で行われた教室では、警視庁と神奈川県警の女性白バイ隊がスラローム走行などを披露し、参加者に安全な走り方を伝えました。春の交通安全運動期間中には2件の死亡事故が起き、亡くなったのはバイクの運転手だったということです。