参政党の川裕一郎衆院議員が16日、内閣委員会において「ロシアによる選挙介入疑惑」について質問。ロシア介入の指摘が政府や公的機関による事実確認に基づいたものか、公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所上席研究員・大澤淳氏に見解を求めた。 川議員は、インテリジェンスの強化に関する質疑の際、大澤氏による「昨夏の参院選において、ロシアからと見られる影響工作が指摘をされている」「ロシアによる特定政党への支持が急