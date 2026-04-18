最大震度7を観測した熊本地震本震から16日で10年です。震災の記憶と向き合い教訓を次の世代に伝え続ける人たちを取材しました。◇桐谷美玲キャスター「あれが崩落した橋ですね。当時のまま残っているんですよね」◇熊本市方面からの交通の要衝であった、阿蘇大橋。地震のすさまじさを伝えつづけるため、崩落した当時のまま保存されています。最大震度7の揺れに2度襲われた熊本県。県全体で275人の命が奪われました。被災し