お笑い芸人・バカリズムとシソンヌの長谷川忍がMCを務める、日本テレビ系トークバラエティー『この世界にもう一人いました〜奇跡のご対面トークショー〜』が、18日（後10：00〜）に放送される。ゲストに元乃木坂46・松村沙友理を迎え、超奇跡的な体験を当事者とともに熱く語る。【番組カット】和気あいあい！笑顔をみせる松村沙友理＆バカリズムら同番組は、人生に1度あるかないかの経験をした「唯一無二」の人が、実は「この