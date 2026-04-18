28ºÐ¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç±ººÌ±Íphoto by Manabu Takahashi£´·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¾¾¸Í¶¥ÎØ¾ì¤Ç£Ç?¡ÖÂè£´²ó¥ª¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÁ´¥ì¡¼¥¹¤¬½÷»ÒÁª¼ê¤À¤±¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Îº×Åµ¤À¡£¤³¤Î³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢Âç±ººÌ±Í¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦126´ü¡Ë¡£°ìÅÙ¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿°Û