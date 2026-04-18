『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（32）東レアローズ滋賀青柳京古後編（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ（前編：東レ滋賀の青柳京古が目指し続けたオリンピックの夢悩み続けて果たした31歳での代表入りとその先＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？＜SVリーガーが語