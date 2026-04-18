『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（32）東レアローズ滋賀青柳京古前編【高校時代に出会ったリオ五輪のメダリスト】「高校生の時は日本代表の試合を見て、その間もＶリーグをチェックしていました。もう、アホなくらい見ていましたね」東レアローズ滋賀の青柳京古（34歳）は明るい声で言った。日本代表選手としてオリンピックの舞台に立つことに強く憧れていた。そんな愚直な志があったからこそ、ミドルブロ