ガールズグループRed Velvetのスルギが、大胆なポーズでファンを魅了した。スルギは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】スルギ、“超ミニ丈”で危険なポーズ公開された写真には、バリを訪れたスルギの姿が収められている。写真のスルギは、イエローのホルターネック風タンクトップにグレーのミニスカートを合わせた、涼しげでヘルシーな夏らしいスタイルを披露している。特にミニ丈のスカ