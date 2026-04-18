最新モデルと統一感を持たせたエクステリアトヨタは欧州向けに販売している『ヤリス・クロス』の改良型を発表した。『プリウス』や『アイゴX』といった新モデルとデザインを統一し、パワートレインの構成も見直した。【画像】ヤリス・クロスの新デザインが公開！ モダンなハニカムグリル採用【改良型トヨタ・ヤリス・クロスを詳しく見る】全29枚エクステリアにおける主な変更点としては、C字型のデイタイムランニングライトを備