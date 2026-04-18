サンマの資源保護を議論する国際会議で、漁獲枠を5％削減することで合意しました。会議には、日本や中国など9つの国と地域が参加し、2026年の北太平洋で取れるサンマの漁獲枠を前の年から5％削減することで合意しました。日本は、資源保護のため10％の削減を提案していましたが、中国などの反対で受け入れられませんでした。漁獲枠には公海と、日本とロシアのEEZ（排他的経済水域）が含まれていて、公海の漁獲枠が上限に達しても、