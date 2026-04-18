タレントの稲村亜美（30）が18日までに自身のインスタグラムを更新。韓国での肩出しカーディガンコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「いつぞやの弾丸韓国」とつづった。写真では肩出しボーダーカーディガンコーデショットなどを投稿した。ネットでは「素敵」「女神！」「可愛すぎる」「美しさがヤバい！」「大人の色気」などの声があがった。