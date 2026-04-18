中国の第1四半期（1-3月）の国内総生産（GDP）は前年同期比で5．0％増加し、伸び率は2025年第4四半期（10-12月）を0．5ポイント上回った。ブルームバーグは「イランにおける戦火の影響がありながら、中国の第1四半期の経済成長は予想を上回った」と報道した。0．5％という伸び率を軽く見てはいけない。外部環境の厳しさが中国経済の発展を妨げるどころか、かえってその成長の質を一層際立たせている。ここで注目すべきは、経済成長