電撃引退の「りくりゅう」ペア！ “高級外車”での2ショットに反響も！2026年2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本のフィギュアスケート・ペア史上初となる金メダル獲得という偉業を成し遂げ、日本中を感動の渦に巻き込んだ「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペア。しかし、その歓喜の記憶も新しい4月17日、二人はそれぞれのSNSを通じて突如として現役からの引退を表明し、スポーツ界に大きな衝撃