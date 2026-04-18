ついに、ついにこの時がやってきた。現地４月17日に開催されたイングランド２部リーグ第43節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦。坂元は肋骨の怪我で欠場したなか、１−１で勝点を86に伸ばし、25年ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。スコアレスで折り返すと54分に、大橋と共にチャンスに多く絡んでいた森下に先制点