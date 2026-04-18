女子ゴルフの都玲華（22＝大東建託）が、4月25日に横浜スタジアムで開催されるプロ野球公式戦DeNA―巨人戦で始球式を行う。動画配信サービス「U−NEXT」が17日に発表した。U−NEXTは23年からDeNA主催の公式戦全試合のライブ配信を実施しており、4月25日の巨人戦は冠試合「スポーツ観るなら！U−NEXTDAY」として開催する。例年、始球式ゲストにはU−NEXTでライブ配信を行っているスポーツのアスリートらを招致してきた。今