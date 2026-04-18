NY原油先物6 月限（WTI）（終値） 1バレル＝82.59（-8.58-9.5%） ニューヨーク原油は急反落。イスラエルとレバノンが１０日間の停戦で合意を受け、米国・イランの停戦協議の開催観測を背景にアジア時間から売り優勢となり、小幅安で推移。欧州時間に入り、ジリ安となり、一時、約４ドル安まで下落。取引の中心が期近５月限から６月限に移行するなか、５月限は９０ドルが支持線となったが、６月限は８７ドル台