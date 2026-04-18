俳優の岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の第1話が4月17日に放送され、物語の根幹となる凄惨な事件描写と、わずかな登場シーンの人物をめぐる考察が視聴者の間で広がっている。【写真】怪しい…一瞬だけ登場したキャラクター本作は、刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）が、凶悪事件に向き合いながら、31年前の両親殺害事件の真相を