モデルの山田優（41）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフの様子を公開した。「暖かくなったり、少し寒くなったり」と書き出した山田。「何を着ていいか分からなくなりますね」とつづり、アップの自撮り写真を投稿した。「@wrinn_ とコラボさせていただいたツインニットが今の時期大活躍」と紹介。「背中にキッズが書いた文字の刺繍もCuteでたまらないです」「テロッとした素材ですが、ブラックはカッコよく着こな