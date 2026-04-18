今回は、4歳の娘の言葉に限界を迎え、家出を決意したエピソードを紹介します。もう無理だ…「4歳の娘はパパが大好き。私は何かと娘に邪魔者扱いされて、心が折れる日が続いていました。でも娘のしつけや世話をしているのはすべて私で、夫は娘を甘やかすだけなのですが……。そんなある日、娘に『ママなんて大嫌い！』『ママの意地悪！パパならもっと優しいのに！』と言われ、『もう無理だ……』と思い、と我慢の限界を迎えてしま