本日4月18日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、走って、歩いて、漕いで…4人の博士ちゃんたちが日本各地に眠る「昭和レトロな遺産」の数々を大捜索する2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！テレビ朝日木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』で主演を務める鈴木京香を迎え、まずは、“ホーロー看板博士ちゃん”森川蓮生くん（15歳）の「激レアレトロ自動販