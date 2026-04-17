2009年、結婚を機に感じ始めた異常な疲労感や空腹感、体重減少。当時30歳目前だった押川さんは「年齢のせい」と思い込んでいましたが、不妊治療外来の初診で重度のバセドウ病が発覚しました。看護師でありながら自身の異変に気付けなかった驚きの中、妊娠を目指して内服治療を開始。副作用を考慮した薬の変更や早期断乳などの壁を乗り越え、現在はシングルマザーとして我が子のために病気と上手に付き合う軌跡を紹介します。