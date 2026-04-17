デザイナー秋元舞子が手掛ける「フィーニー（PHEENY）」が、伊勢丹新宿店2階 TOKYO クローゼットでポップアップを開催する。期間は4月22日から28日まで。会場では、海をテーマにしたウェアやインテリア雑貨を取り扱う。【画像をもっと見る】ポップアップを記念し、沖縄を拠点に染めなどの手仕事によるものづくりを行う「アイロス・ダイイング（IROS DYEING）」 とのコラボアイテムを限定販売。環境と肌に優しいベンガラ染めのT