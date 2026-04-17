デザイナー 工藤司が手掛けるウィメンズブランド「スドーク（soduk）」が、ポップアップをHIGASHI 渋谷パルコ店で開催している。会期は4月26日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、2026年春夏コレクションのほか、グラフィックデザイナー moriodeguchiが手掛けたグラフィックTシャツをブランド初となるキッズサイズとあわせて先行発売。そのほか、人気デニム「center seam denim trousers」のメンズも着用可能なLサイ