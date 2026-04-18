18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.0ポイント高の3829.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3962.58ポイントボリンジャーバンド3σ 3862.80ポイントボリンジャーバンド2σ 3829.50ポイント18日夜間取引終値 3792.20ポイント5日移動平均 3763.02ポイントボリンジャーバンド1σ 3760.81ポイント17日TOPIX現物終値 37