18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の785ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 828.03ポイントボリンジャーバンド3σ 801.98ポイントボリンジャーバンド2σ 790.28ポイント17日東証グロース市場250指数現物終値 785.00ポイント18日夜間取引終値 783.20ポイント5日移動平均 775.93ポイン