この春夏、さらなるオシャレ度UPを目指すなら、積極的にトライしたいのが旬のチェック柄アイテムです。編集部は、1点投入でコーデが大人可愛く華やぐチェック柄ワンピースを【グローバルワーク】で発見しました。落ち着いた配色のさりげないチェック柄は、大人の日常着にも浮かずに取り入れられそう。ワードローブの新たな主役候補を、スタッフさんの着回しアイデアとともにリコメンド！ ぽ