ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）＝木下グループ＝組が１７日、現役引退を発表した。ＳＮＳ上に連名で「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」などとつづった。結成から７年、数々の金字塔を打ち立てた「りくりゅう」を、所属である木下グループの木下直哉（６０）代表がスポーツ報知に手記を寄せてねぎらった