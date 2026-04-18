ある日突然、お向かいの家から怒りのクレームが！！ 全く身に覚えのないことを言われたあげく追い討ちをかける言葉まで言われて！？ 今回は筆者の友人から聞いたご近所とのトラブルエピソードをご紹介します。 ご近所トラブル！？ 身に覚えのないクレームに驚愕！