文化放送を３月いっぱいで退社したフリーの甲斐彩加アナウンサーが１７日、杉並区の高円寺「＆ｔｅｎｎａ」で初の個展「好きを集めて」を開催した。甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきたが３月いっぱいで退社した。退社後、初の活動となった個展に甲斐アナは「文化放送をやめるに