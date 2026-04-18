ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のギタリスト・Ｔｏｒｕが４月１７日に３８歳の誕生日を迎えたボーカル・Ｔａｋａを祝福した。１７日にインスタグラムで「どんな逆境も乗り越えて、奇跡をつくり出す男」と書き始め、「唯一無二のボーカリストであり、背中を預けられる最高のメンバー。そんな存在とやれていることが誇りだわありがとねＨａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ！！＠１０９６９ｔａｋａ」とアツいメッセージを