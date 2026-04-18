歌手・石川さゆりが17日、自身のインスタグラムを更新。高校の先輩でもある人気歌手との腕組み2ショットをアップした。 【写真】佐藤センパイと腕組んじゃったラブラブカップルに見えてくる 石川は「久しぶりに野口五郎さんとご一緒しました。わぁ～なつかし嬉しいです。」と記し、スーツ姿の歌手・野口五郎の腕に左手を絡めながら右手でピースをする楽しげな姿を投稿した。石川と野口、郷は堀越高