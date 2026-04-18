飼い主さんに撫でられようとした瞬間、スッと前足を差し出して「今はやめて」と無言で制止する。 【写真】表情豊かでかわいい～赤ちゃんのように抱っこで寝かしつけられる そんなフレンチブルドッグの、あまりに冷静で人間味あふれる意思表示がInstagramで大きな反響を呼んでいる。 話題になっているのは、フレンチブルドッグのハムちゃん（@frenchbulldog_ham）。動画では、リラックスしているハムくんを飼い主さんが撫