フェイエノールトの上田綺世に現地記者が言及日本代表FW上田綺世は、オランダ１部フェイエノールトのストライカーとしてリーグ得点ランキング首位を独走している。地元メディア「アルメヘーン・ダグブラッド」の記者は、「収益を生み出す選手でなければならない」として、来夏の移籍を主張している。上田は28試合出場23ゴールの驚異的なペースでゴールを量産し、リーグ得点ランキングの首位を独走している。2位タイに並ぶ選手