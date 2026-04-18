国際航空運送協会（IATA）のウィリー・ウォルシュ事務総長は、国際エネルギー機関（IEA）がヨーロッパでの航空燃料不足に関して警告をしたことに対し、「身の引き締まる思い」とコメントした。ウォルシュ事務総長は、「5月末までに、ジェット燃料不足のためヨーロッパで一部の便が欠航し始める可能性があると推定しています。これはすでにアジアの一部地域で発生しています。代替供給ルートを確保するためにあらゆる努力を尽くすこ