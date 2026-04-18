台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー37万人以上のサミー（短今・34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”のエクササイズウエアショットを投稿した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」にも選ばれていたサミー。この日は“スタイル抜群”のエクササ