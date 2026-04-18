Netflix恋愛リアリティショー「ラブ上等」に出演していたモデルでメイクアップ講師の“きぃーちゃん”こと鈴木綺麗（24）が18日までに自身のインスタグラムを更新。大人気女優とのギャルメイク2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「仲里依紗さんに2パターンメイクさせて頂きました」とつづり始めた。「ギャルマインド空間最高で幸せだったなー美女すぎてほぼ塗り絵でした」とギャルメイク2ショットを投稿した。最