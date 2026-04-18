ホルムズ海峡を開放するとの表明を受け、アメリカ産原油の先物価格は急落し、一時1バレル＝80ドル台をつけました。ダウ平均株価は一時1100ドル以上値を上げました。ニューヨーク原油市場で17日、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は一時、1バレル＝80ドル台をつけました。前日の終値は94ドル台で、一時およそ15％急落した形です。また、ニューヨーク株式市場で17日、ダウ平均株価は前日の終値から一時1100ドル以