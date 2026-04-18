『岐路に立つドイツの「過去の克服」』［編著］浅田進史、板橋拓己、香月恵里今日、ドイツほど理解しがたい国はない。いや、ドイツの知識人の思考に理解が及ばないのだといってよい。戦後のドイツと言えば、「過去の克服」。ナチの犯罪を反省し、人権と民主主義、そして平和を唱える模範国のイメージがあった。二度と同じ過ちを繰り返さないという決意は、日本を含む世界各国に影響を与えていた。それがどうだろうか。ドイツの