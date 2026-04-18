【注目は勝利数より勝率】４月19日（日）、中山競馬場で３歳馬によるＧ?皐月賞（芝2000ｍ）が行なわれる。今年は、昨年のＧ?朝日杯フューチュリティＳを勝った最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ、Ｇ?ホープフルＳの勝ち馬ロブチェン、Ｇ?弥生賞ディープインパクト記念の勝ち馬バステール、Ｇ?共同通信杯など重賞２勝のリアライズシリウスなど、９頭の重賞勝ち馬が揃った。それでは、このレースを血統的視点から分析していこう