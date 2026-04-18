「今世紀最大の理不尽」［著］鳥飼茜書き殴ったような文章だと読みはじめた直後は感じる。活字なのになぜか荒々しい筆遣いが伝わってくるようで、それは同時に、漫画家として活躍する著者の生々しい描線をも想起させる。二度の結婚と離婚により、改姓をくりかえした著者が直面した「今世紀最大の理不尽」について、衝動と怒りにまかせ、内臓をさらけだすように書かれた個人的なエッセイだという最初の印象は、しかし読み進め