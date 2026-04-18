「生きものは遊んで進化する」［著］デイヴィッド・トゥーミー書評の前に一言。自分は何のために生まれてきたかというと、たぶん遊ぶためだと思うのです。キャンバスの中で、これでもか、と遊びまくるのです。そんな創造行為と生活は僕の中では一体化しています。つまり絵は目的がありません。描きたいために描くので、意味もありません。目的と意味を持った瞬間、絵が死ぬことを意味します。遊びを喪失するからです。創造の