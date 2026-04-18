「私たちが刈り取った男たち」［著］ジェスミン・ウォード本書を読んでいる間中、深みのある歌声が流れているような気がしていた。それを聴きながら、車の後部座席に座って町を移動しているような。蛇行する川、松林と湿地。うだるような暑さとなまぬるい風。アメリカ南部、ミシシッピ州にある著者の故郷。本書で語られるのは、この町をめぐる喪失の記憶だ。二〇〇〇年以降の五年間に、著者は弟と四人の友人を立て続けに亡く